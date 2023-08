Cameroun : Le gouvernement suspend Touristique Express, suite à un nouvel accident mortel

La compagnie de transport Touristique Express est suspendue pendant une durée de 15 jours de « l’exploitation des services de transport routier », a annoncé dans une correspondance publiée le 16 août 2023, le ministre camerounais des Transport, Jean Ernest Ngallé Bibéhé.



Pendant cette période de suspension, le ministre Jean Ernest Ngallé Bibéhé prescrit « l’immobilisation de tous les bus non-équipés du dispositif de gestion et de suivi centralisés du transport interurbain jusqu’à l’installation dudit dispositif ».



Pour rappel, le 09 août dernier, un accident de la circulation est survenu impliquant un bus de Touristique Express à la Falaise de Mbé dans la région de l’Adamaoua. Selon les sources officielles, le bilan fait état de 9 morts et 42 blessés.



Les premiers éléments de l’enquête relèvent que « cet accident est la conséquence de l’excès de vitesse qui a entrainé la perte de contrôle et le renversement du bus », a indiqué le ministère des Transports.