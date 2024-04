Cameroun : Le nouveau complexe du CENAJES de Dschang inauguré

L'inauguration du Complexe Multisports du CENAJES de Dschang s'inscrit dans la droite ligne de la politique du gouvernement camerounais visant à faire du sport un vecteur de développement et de cohésion sociale. En effet, le sport véhicule des valeurs nobles telles que le respect, la discipline, le fair-play et le travail en équipe, valeurs essentielles pour la construction d'une société dynamique et prospère.



On peut donc espérer que ce complexe multisports contribuera à l'émergence de jeunes talents camerounais qui porteront haut les couleurs du pays sur la scène internationale.



En plus de sa fonction sportive, le Complexe Multisports du CENAJES de Dschang devrait également servir de cadre pour l'organisation de manifestations culturelles et sociales, favorisant ainsi les échanges et le brassage entre les populations.



Le succès de ce complexe sportif repose sur l'implication de tous les acteurs locaux, notamment les autorités administratives, les responsables du CENAJES, les encadreurs sportifs et les jeunes eux-mêmes. Il est important que chacun s'approprie ce joyau sportif et en fasse bon usage pour le développement du sport et de la jeunesse à Dschang.