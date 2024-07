Cameroun : Le préfet du Logone et Chari prend des mesures proactives face à la menace d'une attaque potentielle de Boko Haram dans la ville de Waza

Le préfet a exhorté les populations, les chefs traditionnels et les forces de l'ordre à travailler de concert pour faire face à la menace. Cette approche inclusive est cruciale pour une réponse efficace.



Il a demandé aux forces de sécurité d'intensifier les fouilles et les vérifications des identités et des déplacements des personnes, notamment des étrangers, dans la zone. Cela vise à détecter toute activité suspecte.



Le préfet a appelé les femmes et les jeunes à se joindre aux efforts des autorités. Cette mobilisation citoyenne est essentielle pour lutter contre l'insécurité.



Le préfet a clairement transmis le message de fermeté du ministre de l'Intérieur, Paul Atanga Nji, quant à la nécessité de s'attaquer résolument aux fléaux sécuritaires. Cela souligne l'importance accordée à cette problématique.



Dans l'ensemble, les actions entreprises par le préfet Fombele Mathias Tayem semblent viser à renforcer la sécurité dans la région, en mobilisant l'ensemble des acteurs locaux dans un esprit de collaboration et de vigilance accrue. Cette approche globale peut s'avérer cruciale pour faire face à la menace de Boko Haram et assurer la sécurité des populations.