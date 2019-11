Cameroun : Le prix du sac d'oignons à 120.000 FCFA

Alors que le prix moyen d'un grand sac d'oignons de 100kg vendu dans les marchés agricoles du Tchad se situe entre 45.000 FCFA et 55.000 FCFA, le prix d'un sac d'une même quantité a extraordinairement augmenté à Yaoundé passant de 20.000 FCFA à 120.000 FCFA soit un index de prix multiplié par six selon des dernières données de novembre.

Cette augmentation fulgurante s'expliquerait par une période de fin de récolte en plein mois de novembre dont le prix pourrait rester le même jusqu'à fin avril 2020. Ce prix hors de portée pour une grande majorité des camerounais suscite de nombreuses questions quant au contrôle des prix par les autorités et à l'impact sur le pouvoir d'achat des consommateurs camerounais.