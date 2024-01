Cameroun : Les journalistes et la Société civile en conclave à Garoua

L'objectif de cette journée de discussions est de développer une stratégie multisectorielle impliquant plusieurs acteurs pour lutter contre la désinformation. La rencontre a été ouverte par le secrétaire exécutif de l’ADISI Cameroun, Paul Joël Kamtchang, et Priscillia Tshibuyi, responsable des programmes de CFI médias.



Il faut rappeler que le projet Talk Paix a pour but de renforcer les médias dans leur capacité à produire une information objective, vérifiée et inclusive ; consolider le rôle des jeunes et de la société civile comme rempart, aux côtés des médias, contre la production et la circulation des fausses informations et discours de haine.



D’une durée de 2 ans (24 mois), « Talk Paix », a formé les professionnels des médias camerounais à la production d’informations fiables et vérifiées, ainsi qu’à la production d’émissions interactives favorisant le dialogue. Il initie également les jeunes membres des organisations de la société civile à l’éducation aux médias et à la citoyenneté numérique.



Il est mis en œuvre conjointement par CFI et deux organisations de la société civile camerounaise : l’Association pour le développement intégré et la solidarité interactive (ADISI).