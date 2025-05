Cameroun/Lutte contre l’insécurité à Garoua : Importante opération mixte de police, gendarmerie et armée

Concrètement, cette opération vise à lutter contre l’insécurité urbaine à travers des actions telles que la recherche de renseignements criminels, la traque et l’interpellation de personnes suspectées ou fichées, le harcèlement des récidivistes en liberté, la saisie de biens liés à des infractions, le contrôle d’identité des usagers de la route et aux entrées de la ville, le contrôle et la fouille de véhicules, et l’interpellation des auteurs de flagrants délits. L’objectif est également de dresser des procès-verbaux à l’encontre des personnes mises en cause et de rendre compte de l’évolution de l’enquête au procureur.