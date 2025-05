Cameroun : Mobilisation exceptionnelle à Guider pour la santé gratuite

Après une étape marquante dans le département de la Bénoué, le Ministre de la Santé Publique, le Dr MANAOUDA Malachie, a achevé sa visite de travail dans la région du Nord en se rendant à l’Hôpital Régional Annexe de Guider, dans le département du Mayo-Louti.



Accompagné d’une délégation technique, le ministre a inspecté l’ensemble des services de cet établissement de santé, qui participe activement à la campagne de santé gratuite ANAMDA, dont il est l’initiateur et le parrain officiel. Cette initiative, conçue pour faciliter l'accès aux soins pour les populations vulnérables, a suscité une adhésion massive au sein des communautés locales de Guider.





À l'instar de Ngong, Guider a été le théâtre d’une mobilisation populaire sans précédent. Des milliers de patients, venant de tous les horizons sociaux, se sont rassemblés pour bénéficier de soins de santé gratuits et de qualité, dans un contexte socio-économique difficile marqué par une pauvreté persistante.





Le message exprimé par la population était clair et unanime : une profonde gratitude envers cette campagne salvatrice et un fervent appel à sa pérennisation. Ce plaidoyer populaire a trouvé un écho favorable auprès du Ministre MANAOUDA Malachie. Sensible à la détresse exprimée et touché par l’accueil chaleureux, il s’est engagé à renouveler cette opération dans la région du Nord et au-delà.





En guise de réponse concrète et immédiate, le ministre a également annoncé la prochaine dotation de l’hôpital de Guider d’une ambulance médicalisée, une mesure qui améliorera significativement le système de référence et de contre-référence des patients dans cette zone.





Cette visite à Guider marque la fin d’une série d’actions gouvernementales empreintes de proximité, d’espoir et d’un fort esprit de solidarité nationale et d’équité sanitaire.