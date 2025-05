AFRIQUE

Cameroun - Ngaoundéré : Le MINJEC poursuit sa campagne de réarmement civique et entrepreneurial à la Prison Centrale

Alwihda Info | Par Peter Kum - 12 Mai 2025

Dans le cadre des activités préparatoires à la Fête nationale de l’Unité, le Ministre de la Jeunesse et de l’Éducation Civique (MINJEC), Mounouna Foutsou, a poursuivi sa campagne de réarmement civique et entrepreneurial hier, dimanche 11 mai 2025, en visitant la prison centrale de Ngaoundéré. Il a été accueilli par le régisseur de l'établissement pénitentiaire, Charles Lucien Siema, et était accompagné du Gouverneur de la région de l'Adamaoua, Kildadi Taguieke Boukar.