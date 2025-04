Cameroun - Opération Charly, Phase 3: Vaste coup de filet de la Sûreté Nationale dans la région du Nord

Suites Judiciaires et Mesures de Sécurité :



Actuellement, quatre preneurs d'otages et leurs complices sont en cours d'exploitation dans un Service de la Sûreté Nationale du Nord, où ils sont en cours d'interrogation. Ces actions s'inscrivent dans une stratégie plus large visant à assurer la tranquillité et la sérénité durant le mois sacré du Ramadan et ses festivités dans toute la région du Nord.