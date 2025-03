Cameroun - Opération Charly Phase III : La Sûreté Nationale poursuit son offensive contre la criminalité dans la région du Nord

Des saisies significatives



Les forces de l'ordre ont réalisé d'importantes saisies lors de leurs récentes interventions. Parmi les objets confisqués figurent :



Stupéfiants : 261 filons de cannabis, une imprimante quantité de cannabis non conditionné, ainsi que des graines de ce produit et 301 de soukoudie.



Armes blanches : Ciseaux, lames de rasoir, poignards et clés mécaniques.



Appareils électroniques : Téléphones portables, batteries, chargeurs et casques MP3.



Objets divers : Un bélier, des sacs, des coupons de papier vierges, des pièces de monnaie, une montre, un peigne, des tapis de prière, des babouches, un récépissé de CNI, une carte bancaire et une carte de visite.