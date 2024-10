Cameroun - Opération Charly Phase III : Un succès notable dans la lutte contre la criminalité à Garoua

Bilan impressionnant

Les résultats de l'opération sont éloquents : onze groupes criminels ont été démantelés, et leurs membres, principalement impliqués dans des affaires de vols à main armée, des assassinats et de trafic de drogue, ont été placés en garde à vue. De nombreuses armes blanches, des stupéfiants et des objets volés ont été saisis. Ces arrestations et ces saisies constituent un coup dur porté aux réseaux criminels qui sévissaient dans la région.

Les résultats de cette opération sont significatifs :

Onze malfaiteurs démantelés, incluant quatre gangs présumés.

Des suspects, dont Moh Rubert, 51 ans, liés à plusieurs assassinats dans la ville, ont été arrêtés.

Saisies effectuées :

76 motocyclettes d’origine douteuse

84 filons de cannabis

Divers objets dangereux (six poignards, six lames de rasoir, etc.)

Trois téléphones portables et d'autres outils utilisés pour le vol.