Cameroun : Paul Biya reçoit l’ambassadeur de France

Le résident de la République du Cameroun Paul Biya, a reçu en audience au Palais de l’Unité de Yaoundé, le jeudi 19 octobre 2023, l’ambassadeur de la République française au Cameroun, Thierry Marchand.



Durant une heure et demie, Paul Biya et le diplomate français ont passé en revue les principaux sujets d’intérêt commun au plan bilatéral et international.



Face à la presse, l’ambassadeur de France a indiqué qu’au plan bilatéral, il a surtout été question « de faire un point sur la relation bilatérale », un peu plus d’un an après la visite du président français Emmanuel Macron au Cameroun (du 25 au 27 juillet 2022). Il était aussi question de préparer la visite de la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, à l’occasion de la Conférence ministérielle de la Francophonie prévue à Yaoundé, du 3 au 5 novembre 2023.



Au plan international, l’ambassadeur de France a affirmé que les discussions ont porté sur « la situation lourde » au Proche-Orient, en Afrique et en Europe de l’Est. A cette occasion, « les grands sujets de politique étrangère dans lesquels le président est extrêmement engagé et lucide », ont été abordés a déclaré le diplomate français à la presse.



Arrivé au Cameroun il y a un an, l’ambassadeur Thierry Marchand a dit avoir découvert le pays dans toute sa diversité, au travers ses différentes visites dans les régions. L’objectif étant de « construire avec la France une relation de partenariat de qualité », a-t-il rappelé.



Enfin, répondant à la question de savoir si le sujet du transit en territoire camerounais des troupes françaises quittant le Niger a été abordé au cours des entretiens avec le président Paul Biya, l’ambassadeur de France a déclaré : « C’est encore un peu tôt pour aborder ces sujets ; je pense qu’ils seront abordés un peu plus tard lorsque le moment sera venu. Mais, effectivement, sans trop s’engager, vous l’avez suivi, les troupes françaises quittent le Niger, progressivement, par avion, par la route. Il y aura certainement un moment où il faudra voir dans quelle mesure ces forces pourront transiter par le Cameroun pour rejoindre Douala qui est le port naturel de toute la région… »