Cameroun: Pêche suspendue sur la retenue d'eau de Lagdo pour la saison de reproduction

Cette période de trois mois correspond au repos biologique, une mesure de gestion des pêches courante au Cameroun et dans d'autres pays d'Afrique. Durant cette période, la pêche est interdite afin de permettre aux poissons de se reproduire et de garantir la pérennité des ressources halieutiques.



Impact sur les pêcheurs



La suspension des activités de pêche aura un impact économique important sur les pêcheurs et les communautés riveraines du lac de Lagdo. Pour les pêcheurs, cela signifie une perte de revenus pendant trois mois. Pour les communautés locales, le poisson est une source importante de nourriture et de protéines.



Mesures d'accompagnement



Le gouvernement camerounais a mis en place des mesures d'accompagnement pour aider les pêcheurs pendant cette période de fermeture. Ces mesures incluent notamment la distribution de micro-crédits et de vivres.



Importance de la préservation des ressources halieutiques



La suspension des activités de pêche pendant le repos biologique est une mesure essentielle pour la préservation des ressources halieutiques. En permettant aux poissons de se reproduire sans être dérangés, on garantit la durabilité de la pêche et la sécurité alimentaire des populations locales.



Respect de la réglementation



Le gouverneur Jean Abaté Edi'i a appelé les pêcheurs à respecter la réglementation et à s'abstenir de toute activité de pêche pendant la période de fermeture. Il a également invité les autorités locales à veiller à l'application stricte de la mesure.



La suspension des activités de pêche sur la retenue d'eau de Lagdo est une mesure nécessaire pour protéger les ressources halieutiques et garantir la durabilité de la pêche. Il est important que tous les acteurs concernés respectent la réglementation et s'engagent à préserver cet écosystème fragile.