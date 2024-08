Cameroun - Port de Douala : Accostage de la Drague "Chantal Biya"

Cette drague multifonctionnelle a été conçue pour lutter contre l'ensablement et l'envasement du chenal du Wouri. Son retour à l'emploi survient après environ deux ans de rénovation au chantier naval de Port Harcourt (Nigeria), où elle a été remise à neuf depuis décembre 2022, après avoir été inactive pendant plus de dix ans.



La réhabilitation de la "Chantal Biya" s'inscrit dans le processus d'autonomisation des activités de dragage au sein du PAD, marquant ainsi la volonté du Cameroun de renforcer sa souveraineté sur le chenal du Wouri. Cette initiative vise à assurer la fluidité du trafic maritime et à maintenir les infrastructures portuaires dans un état optimal.



Le retour de ce navire représente une avancée significative pour le développement et la compétitivité du port de Douala.