Cameroun - Présidentielle 2025 : Scène insolite à Maroua lors du meeting de Paul Biya

L'Accueil surprise des Écoliers
Alors que les écoliers étaient sortis des salles de classe pour accueillir Paul Biya le long du trajet allant de l'Aéroport de Maroua Salak au Stade municipal, ils ont débloqué un « autre niveau » de mobilisation.
Au lieu de scander le nom du candidat du parti au pouvoir, ces élèves ont scandé le nom d'un candidat de l'opposition : « Issa Tchiroma ».
Cette scène insolite a marqué la première sortie de campagne de Paul Biya à Maroua, illustrant un décalage surprenant entre l'organisation officielle de l'événement et le message véhiculé par une partie de la jeunesse.