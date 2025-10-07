Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Cameroun - Présidentielle 2025 : Scène insolite à Maroua lors du meeting de Paul Biya


Alwihda Info | Par - 8 Octobre 2025


Une situation inattendue s'est produite à Maroua, dans la région de l'Extrême-Nord, ce mardi 7 octobre 2025, lors du premier déplacement de campagne du Président sortant Paul Biya, candidat du RDPC.


Cameroun - Présidentielle 2025 : Scène insolite à Maroua lors du meeting de Paul Biya


 

L'Accueil surprise des Écoliers

 
Alors que les écoliers étaient sortis des salles de classe pour accueillir Paul Biya le long du trajet allant de l'Aéroport de Maroua Salak au Stade municipal, ils ont débloqué un « autre niveau » de mobilisation.

 
Au lieu de scander le nom du candidat du parti au pouvoir, ces élèves ont scandé le nom d'un candidat de l'opposition : « Issa Tchiroma ».




Cette scène insolite a marqué la première sortie de campagne de Paul Biya à Maroua, illustrant un décalage surprenant entre l'organisation officielle de l'événement et le message véhiculé par une partie de la jeunesse.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 07/10/2025

Tchad : à Abéché, le ministre Abakar Rozzi en mission de valorisation de l’artisanat local

Tchad : à Abéché, le ministre Abakar Rozzi en mission de valorisation de l’artisanat local

Tchad : cérémonie d’au revoir aux étudiants tchadiens devant poursuivre des études au Maroc Tchad : cérémonie d’au revoir aux étudiants tchadiens devant poursuivre des études au Maroc 07/10/2025

Populaires

Rome : le Tchad à l’honneur lors d’un grand événement mondial sur le coton

07/10/2025

Tchad : N'Djamena, pourquoi certains administrateurs tchadiens fuient le micro ?

07/10/2025

Tchad : la Police nationale renforce la vigilance aux abords des écoles

07/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 06/10/2025 - Gontran Temandang

N'Djamena : Qu'est-ce qui freine l'organisation citoyenne pour la propreté ?

N'Djamena : Qu'est-ce qui freine l'organisation citoyenne pour la propreté ?

Tchad : L'abandon d'enfants, un "crime odieux" en recrudescence qui interpelle la société Tchad : L'abandon d'enfants, un "crime odieux" en recrudescence qui interpelle la société 06/10/2025 - Issa Mahamat Saleh

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter