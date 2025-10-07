Cameroun - Présidentielle 2025 : Scène insolite à Maroua lors du meeting de Paul Biya





L'Accueil surprise des Écoliers

Alors que les écoliers étaient sortis des salles de classe pour accueillir Paul Biya le long du trajet allant de l'Aéroport de Maroua Salak au Stade municipal, ils ont débloqué un « autre niveau » de mobilisation.





Au lieu de scander le nom du candidat du parti au pouvoir, ces élèves ont scandé le nom d'un candidat de l'opposition : « Issa Tchiroma ».