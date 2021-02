Cameroun-RCA : Une émissaire du président Touedera reçue par Paul Biya

Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a reçu en audience ce 10 février 2021, la ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de l’Etranger, Mme Sylvie Baipo Temon, envoyée spéciale du président centrafricain, Faustin-Archange Touadera. La situation en République centrafricaine était au centre des entretiens entre les deux personnalités.



« La situation en RCA est une menace pour toute la sous-région, en particulier pour le Cameroun. Le Cameroun a toujours été un fort soutien pour la RCA, notamment à travers la composante MINUSCA, l’opération de maintien de la paix des Nations Unies. Nous avons également un important flux d’échanges économiques et commerciaux avec le Cameroun. L’axe vital pour la RCA étant le corridor Douala-Bangui. Donc, il était important pour le président Touadera de présenter la situation qui prévaut en RCA à son frère, d’autant plus que les initiatives des organisations sous-régionales nécessitent que l’ensemble des Etats soit impliqué ou soit au fait de cette situation », a déclaré Mme Sylvie Baipo Temo, devant la presse, au sortir de l’audience avec le président camerounais.



Toutefois, l’envoyée spéciale du président Trouadera a tenu à rassurer sur les élections dans son pays : « Malgré les menaces, les élections ont été un succès. Le président Touadera a été réélu dès le premier tour. Nous avons encore des élections qui sont cours, notamment les élections législatives. Et pour cela, l’agression de la rébellion CPC doit être maîtrisée rapidement pour permettre l’exercice du jeu démocratique. ».



En effet, le soutien des pays alliés comme la Russie et le Rwanda, aux côtés de la MINUSCA a été déterminante pour gérer la situation sécuritaire préoccupante. Bien plus, dans le cadre de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs (CRGL), le président angolais a pris l’initiative d’organiser une réunion à laquelle la RCA souhaite voir participer l’ensemble des Etats membres qui sont prêts, notamment pour ce qui est du Cameroun.