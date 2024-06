Cameroun-RCA : la réunion de la commission transfrontalière s’est tenue à Bangui

C’est avec la signature et l'échange de documents par les représentants des délégations du Cameroun et de la République centrafricaine, que la cérémonie de clôture de la commission transfrontalière s'est achevée à Bangui ce 27 juin 2024.



Elle a été caractérisée par la lecture du communiqué final et les remarques finales des deux ministres. Durant les travaux, les discussions ont porté sur le financement de la commission, avec des propositions visant à programmer de fréquentes sessions.



Parmi les questions clés abordées, il y a la coopération frontalière, les projets dans les communautés frontalières et la création d'une session extraordinaire de la commission mixte qui sera poursuivie par la commission spécial.



Par ailleurs, il se présente la nécessité d'un environnement favorable au rapatriement librement consenti des réfugiés a été soulignée, ainsi que l'importance de sensibiliser les agents de l'État travaillant aux frontières. De même, il est question de s'attaquer aux problèmes juridiques entre les deux pays, lutter contre la criminalité et de réduire les multiples contrôles routiers.



Le ministre de l’Administration territoriales, Paul Atanga Nji, chef de la délégation camerounaise a remercié le président Faustin Touadera, et le peuple de la République centrafricaine pour leur hospitalité.



Dans ses remarques finales, il a exprimé sa satisfaction face aux délibérations, après deux jours de discussions fructueuses sur la commission transfrontalière et la situation relativement calme en matière de sécurité le long des frontières. Il a noté que certaines questions juridiques, telles que la disparition des marqueurs frontaliers, devraient être abordées.



Il en est de même de l'importance qu’il y a, à renforcer la coopération par la création d'une commission mixte des frontières. A cet effet, le ministre camerounais a assuré que son pays respecterait toutes les recommandations.



De son côté, le ministre Bruno Yapande de la République centrafricaine a remercié les experts pour leur travail et les sessions fructueuses.