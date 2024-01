Cameroun : Ravitaillement en eau potable des logements sociaux de Mfou, une avancée majeure pour les habitants

Cette entente marque un tournant majeur pour le projet de la Société Immobilière et de Pizarotti visant à offrir aux Camerounais des logements de qualité sur le site de Mfou. Le directeur général de la SIC, Ahmadou Sardaouna s'est exprimé avec satisfaction suite à cette avancée : "En ma qualité de maître d'œuvre, je ne peux qu'être satisfait car l'implémentation dudit projet à travers l'entreprise Pizarotti prend corps après avoir travaillé avec la Cameroon Telecommunication (Camtel). Nous voici aujourd'hui avec La Camwater sur le terrain à Mfou. La Camwater ne va pas seulement ravitailler en eau le site de la SIC mais aussi les riverains".



L'accès à l'eau potable est un élément essentiel pour garantir des conditions décentes dans les logements. Cette initiative contribuera non seulement au bien-être des résidents mais également au développement local. En effet, l'accès fiable à l'eau potable est crucial non seulement pour les besoins quotidiens des habitants mais aussi pour stimuler les activités économiques locales.



Le partenariat entre la SIC et Camwater représente donc une avancée significative dans l'amélioration des conditions de vie dans cette région. Il témoigne également du travail collaboratif entre les secteurs public et privé pour répondre aux besoins fondamentaux des populations.



Ce ravitaillement en eau potable marquera un tournant positif pour les habitants des logements sociaux situés dans cette région. Cela montre également que lorsque plusieurs acteurs se mobilisent ensemble autour d'un projet.