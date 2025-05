Cameroun : Signature historique de la Convention sur l'Organisation Internationale de Médiation à Hong Kong

Plus de 50 pays observateurs et 20 organisations internationales étaient également présents, soulignant l'importance de cette initiative.





L’OIMed, dont le siège sera établi à Hong Kong, deviendra la première organisation juridique intergouvernementale dédiée à la résolution pacifique des conflits internationaux par la médiation, en stricte conformité avec les buts et principes de la Charte des Nations Unies.





En marge de la cérémonie de signature, le Ministre Mbella Mbella a été reçu en audience par le chef de la diplomatie chinoise, Son Excellence Wang Yi. Cet échange bilatéral a permis de renforcer les relations d’amitié et de coopération entre le Cameroun et la Chine, ainsi que d’aborder des questions d’intérêt commun sur les plans diplomatique et multilatéral.