Cameroun/Tchad : un Forum sur la paix et le vivre ensemble tenu à Kousseri

Organisé sous le thème, « Dialogue social et intergénérationnel, garant de la cohabitation pacifique et du vivre ensemble harmonieux entre les communautés », un forum s’est tenu le 2 février 2022 à l’hôtel de ville de Kousseri, dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun.



Les travaux ont été présidés par Mounouna Foutsou, ministre de la Jeunesse et de l’Education civique, en présence du ministre tchadien de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entrepreneuriat, Routouang Mohamed Ndonga Christian.



Ce forum intergénérationnel sur la paix et le vivre ensemble, dans la vallée du Logone, avait pour objectif de promouvoir la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble au Cameroun et au Tchad. Une initiative qui découle des récents affrontements inter communautaires survenus dans diverses localités. Ce qui nécessite ainsi la prise des mesures de prévention et de résolution des éventuelles crises entre les communautés, ainsi que la lutte contre les discours haineux et l’extrémisme violent.



A cette occasion, l’on a procédé à la prestation de serment des médiateurs communautaires qui se sont engagés à promouvoir les valeurs de paix. « Ce forum intergénérationnel sur la paix et le vivre ensemble dans la vallée du Logone était très important pour cette jeunesse, qui est l’avenir de la sous-région », a déclaré le ministre camerounais Mounouna Foutsou. Ce dernier a invité les jeunes à mettre en exécution ces recommandations avec l’appui des pouvoir publics et des partenaires.



Quant au ministre tchadien de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entrepreneuriat, Routouang Mohamed Ndonga Christian, il a salué « cette initiative formidable en faveur des jeunes de la vallée du Logone, ainsi que ceux du Tchad, pour échanger sur les questions du vivre ensemble et les pratiques culturelles qui raffermissaient les liens entre les peuples ».