Cameroun-Tchad : une délégation ministérielle tchadienne reçue par Paul Biya

Le président de République du Cameroun, Paul Biya a reçu ce 30 janvier 2024 en audience au Palais de l’Unité, une délégation ministérielle tchadienne conduite par Mahamat Ahmat Alhabo, ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence de la République.



Cette délégation était composée également de Tahir Hamid Nguilin, ministre des Finances et du Budget, et de Mme Ndolenodji Alixe Naimbaye, ministre des Hydrocarbures.



S’exprimant devant la presse nationale, au terme de l’entretien d’une cinquantaine de minutes avec le président camerounais, Mahamat Ahmat Alhabo a parlé d’une concertation permanente entre les deux pays frères et amis, liés par l’histoire et la géographie, sur divers sujets d’intérêt commun.



« Le président Mahamat Idriss Deby Itno nous a mandaté de venir rencontrer son aîné, pour lui exposer les bonnes relations d’amitié et de coopération entre nos pays et recueillir en retour ses conseils avisés pour que les relations entre les deux pays se portent encore mieux », a déclaré le ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence de la République tchadienne.



A la question de savoir si le profil des membres de la délégation ne serait pas un indicateur des sujets abordés avec le président Paul Biya, le ministre d’Etat tchadien a tout d’abord souligné la position centrale du Cameroun au sein de l’espace CEMAC, le seul pays qui partage des frontières avec les cinq autres Etats membres de la Communauté.



Ensuite, il a rappelé que le Tchad est un pays enclavé dont les seules voies de sortie sur la mer sont les ports de Douala et de Kribi par lesquels passent les produits et les marchandises en direction de son pays. D’où la satisfaction de la partie tchadienne, en ce qui concerne la libre circulation des personnes et des biens entre les deux pays.