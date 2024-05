Cameroun : Trois blessés par balles perdues à Kousseri suite à des tirs de réjouissance à Ndjamena

Parmi les blessés, on trouve une fillette de 6 ans, un garçon de 9 ans et une femme de 21 ans. La femme a été touchée au thorax et son état est jugé grave. Les deux enfants sont également hospitalisés, mais leurs jours ne sont pas en danger.



Les tirs de réjouissance sont une pratique courante au Tchad, notamment lors de mariages et de fêtes nationales. Cependant, ces tirs peuvent parfois être dangereux, comme en témoigne cet incident.



Cet incident met en lumière les dangers des armes à feu et la nécessité d'un meilleur contrôle des armes dans la région. Il est également important de sensibiliser les populations aux dangers des tirs de réjouissance et de les encourager à adopter des pratiques plus sûres.