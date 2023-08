Cameroun : Un preneur d’otages assassine un nourrisson pour une rancon de deux millions FCA

Magaya Jacob qui opérait depuis quatre ans dans certains villages des arrondissements de Ngong et Lagdo dans le département de la Bénoué, vient d'être mis aux arrêts avec ses complices à Balda, dans le canton de Gouna « après avoir enlevé et tué un nourrisson de près d'un mois », a rapporté la gendarmerie.



« Dans le cadre de lutte contre la criminalité et le grand banditisme, la gendarmerie a enregistré dans la nuit du 28 au 29 juillet 2023, un cas d’enlèvement. Il s’agit d’un d’individu qui est entré dans un domicile et a enlevé un nourrisson d’un mois, et exigeait le versement d’une rançon de deux millions FCFA à la famille victime. Cette famille n’étant pas en possession de cette somme, le ravisseur a réduit le montant à 500 milles FCA et a laissé deux numéros de téléphone pour être contacté. C’est à travers ces numéros que la gendarmerie a effectué des traçage pour retrouver ce ravisseur », a expliqué le Capitaine Pierre Biewa Tchamé Del Croix, commandant de la compagnie de gendarmerie de Garoua 3ème à Ngong.



« Après une journée d’attente et n’ayant pas reçu la rançon demandée, il s’est saisi d’un couteux et a sectionné la tête du bébé et est allé jeté le reste du corps dans une brousse », a expliqué le commandant.



Lors de sa présentation à la presse locale à la brigade de gendarmerie de Gouna, lundi 14 aout 2023, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés.



Cette action qui a conduit a démanteler ce groupe de brigands et qui a été menée par le Capitaine Pierre Biewa Tchamé Del Croix, s'inscrit dans le cadre de l'opération Adamaoua-Nord (Adano) qui est rendue à sa neuvième phase. C’est une opération qui vise à mettre hors d'état de nuire les bandits de grand chemin qui s'illustrent par les kidnappings avec demandes de rançon. Le Général de brigade Pierre Louba Zal, commandant la 3éme région de gendarmerie est déterminé à réduire à sa plus simple expression ce phénomène et les résultats se font ressentir sur le terrain.