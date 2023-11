Cameroun : Un réseau de trafic de drogue démasqué par la police dans la région du Nord

Au Cameroun, la police a démantelé jeudi 2 novembre 2023 un réseau actif dans la contrebande et le trafic de drogue et a arrêté les dealers, nous a indiqué le Commissaire divisionnaire, Jean Apôtre Le Nye, Délégué régional de la sûreté nationale du Nord.



En effet, c’est « sur renseignements » que le camion immatriculé AD 620 AM, en provenance de Ngaoundéré dans l'Adamaoua s'apprêtait à rallier la ville de Maroua dans l'Extrême Nord, a été « intercepté à Yelwa dans la ville de Garoua », a précisé le délégué de la police.



Dans les sacs de piment ouvert, se trouvaient des filets de chanvre indien. Le camion est mobilisé dans l'enceinte de la délégation régionale de la sûreté nationale de la région du Nord et les enquêtes se poursuivent afin de punir les auteurs de ce trafic.



La police a indiqué que les autorités étaient conscientes de la problématique de la drogue, et qu'elles mettaient tout en œuvre pour y mettre fin, ajoutant que tous ceux qui s'adonneront au trafic seront mis sous les verrous». Cette opération de la police est la nième du genre dans la région du Nord cette année, et la plus importante par son ampleur.