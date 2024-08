Cameroun : Un retour en toute sécurité pour les étudiants tchadiens grâce au voyage collectif

L'AEESTC a mis en place deux sous-commissions d'enregistrement des étudiants à Yaoundé 1, Yaoundé 2/Soa et Dschang. L'agence Touristique Express a fourni les bus jusqu'à la ville de Moundou au Tchad.



Le ministère de la Défense camerounais a autorisé l'opération et a fourni une escorte de motards jusqu'à la frontière pour garantir la sécurité des étudiants. L'ambassade du Tchad au Cameroun a délivré un laisser-passer collectif aux étudiants.



Les autorités camerounaises et tchadiennes encouragent ce retour collectif pour éviter que les étudiants ne soient victimes d'arnaques de la part de certains policiers corrompus.



L'AEESTC prévoit d'organiser une première vague de retour vers la fin septembre et une deuxième vague début octobre.



Le voyage collectif organisé par l'AEESTC s'inscrit dans une dynamique de coopération entre le Cameroun et le Tchad, visant à faciliter la mobilité des étudiants et à renforcer les liens entre les deux pays. Grâce à ce dispositif, les étudiants tchadiens peuvent regagner leur pays en toute sécurité, sans avoir à subir les tracasseries routières et les arnaques. Cette initiative est un exemple concret de solidarité entre les deux nations et démontre l'importance de travailler ensemble pour le bien-être des jeunes.