AFRIQUE

Cameroun : Une noyade tragique au radié de Palar, la population alerte les autorités


Alwihda Info | Par - 24 Septembre 2025


Palar, Extrême-Nord du Cameroun | Un drame a secoué la localité de Palar ce mercredi 24 septembre 2025. Un jeune homme d’environ 25 ans a été emporté par les eaux en crue du radié de Palar, qui, selon une source, se trouvait à bord de son pick-up lorsque le véhicule a été emporté par le courant.


  Selon la 401ᵉ Compagnie d'Incendie de Maroua, les secours ont été alertés vers 5h45 du matin. Après plus d'une heure de recherche, le corps sans vie aurait été extrait des eaux et laissé à la disposition de la gendarmerie. Une autre source, cependant, affirme que, malgré des recherches immédiates, le corps de la victime n'a pas été retrouvé.

 
Cette tragédie met une fois de plus en lumière le danger que représente la rivière pour les habitants, en particulier en l'absence de réhabilitation du pont qui la traverse. La négligence de cette infrastructure a déjà été à l'origine de plusieurs pertes humaines, rendant la traversée périlleuse pendant la saison des pluies.




  Les habitants de la région appellent les autorités à agir rapidement pour sécuriser le passage et éviter que d'autres vies ne soient perdues.

 
Les sapeurs-pompiers du 40ᵉ Groupement de Sapeurs-pompiers ont adressé leurs condoléances à la famille et déconseillent vivement aux usagers de traverser les radiers après de fortes pluies.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


