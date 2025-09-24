Cameroun : Une noyade tragique au radié de Palar, la population alerte les autorités





Selon la 401ᵉ Compagnie d'Incendie de Maroua, les secours ont été alertés vers 5h45 du matin. Après plus d'une heure de recherche, le corps sans vie aurait été extrait des eaux et laissé à la disposition de la gendarmerie. Une autre source, cependant, affirme que, malgré des recherches immédiates, le corps de la victime n'a pas été retrouvé.





Cette tragédie met une fois de plus en lumière le danger que représente la rivière pour les habitants, en particulier en l'absence de réhabilitation du pont qui la traverse. La négligence de cette infrastructure a déjà été à l'origine de plusieurs pertes humaines, rendant la traversée périlleuse pendant la saison des pluies.