TCHAD

Tchad : le contenu de l'accord entre le Gouvernement et le Comité Diffa Al-Watan de Miski


Alwihda Info | Par Alwihda - 23 Septembre 2025


Le Gouvernement tchadien et le Comité Populaire Diffa Al-Watan de Miski ont signé un accord de paix historique, destiné à consolider la stabilité et à favoriser le développement dans la province du Tibesti. Brahim Edji Mahamat, diplomate de la CEN-SAD, a joué un rôle de premier rang dans la facilitation.


Tchad : le contenu de l'accord entre le Gouvernement et le Comité Diffa Al-Watan de Miski
Dans le préambule, les deux parties affirment leur conviction que le dialogue est la clé d’une paix durable et rappellent la volonté de réconciliation prônée par le Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Cet accord s’inscrit dans la continuité de l’Accord de paix du 20 avril 2025.

Les points essentiels de l’accord
  • Fin des violences : Les parties s’engagent à renoncer à tout acte de violence.
  • Intégration des ex-combattants : Les combattants de Diffa Al-Watan seront intégrés dans les Forces de Défense et de Sécurité, après formation dans les centres d’instruction. Les cadres civils, eux, rejoindront la Fonction publique selon leurs qualifications.
  • Mesures d’apaisement : Des démarches seront sollicitées auprès du Président de la République en faveur de certains responsables du mouvement.
  • Développement socio-économique : Le Gouvernement s’engage à investir dans les infrastructures de base, l’adduction d’eau potable et les voies de communication dans le département d’Emi-Koussi et la sous-préfecture de Moudroua.
  • Amnistie générale : Les membres de Diffa Al-Watan ainsi que des Forces de Défense et de Sécurité bénéficient d’une amnistie couvrant la période 2019-2020.
  • Sécurisation de la zone : Un programme de déminage sera mis en place pour restaurer la sécurité des populations locales.
  • Suivi de l’accord : Les représentants de Diffa Al-Watan participeront aux travaux de la Commission mixte chargée du suivi.
Une étape décisive pour la réconciliation

Cet accord, signé sous la médiation de Saleh Kebzabo, Médiateur de la République, et du représentant gouvernemental Abdelkader Chidi, marque un pas important vers la paix dans le nord du Tchad.

Il ouvre la voie à une réconciliation durable et à un nouveau départ pour la province du Tibesti, longtemps marquée par des tensions et des conflits.


