Tchad : le contenu de l'accord entre le Gouvernement et le Comité Diffa Al-Watan de Miski

Fin des violences : Les parties s’engagent à renoncer à tout acte de violence.

Intégration des ex-combattants : Les combattants de Diffa Al-Watan seront intégrés dans les Forces de Défense et de Sécurité, après formation dans les centres d’instruction. Les cadres civils, eux, rejoindront la Fonction publique selon leurs qualifications.

Mesures d’apaisement : Des démarches seront sollicitées auprès du Président de la République en faveur de certains responsables du mouvement.

Développement socio-économique : Le Gouvernement s’engage à investir dans les infrastructures de base, l’adduction d’eau potable et les voies de communication dans le département d’Emi-Koussi et la sous-préfecture de Moudroua.

Amnistie générale : Les membres de Diffa Al-Watan ainsi que des Forces de Défense et de Sécurité bénéficient d’une amnistie couvrant la période 2019-2020.

Sécurisation de la zone : Un programme de déminage sera mis en place pour restaurer la sécurité des populations locales.

Suivi de l’accord : Les représentants de Diffa Al-Watan participeront aux travaux de la Commission mixte chargée du suivi.

Dans le préambule, les deux parties affirment leur conviction que le dialogue est la clé d’une paix durable et rappellent la volonté de réconciliation prônée par le Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Cet accord s’inscrit dans la continuité de l’Accord de paix du 20 avril 2025.Cet accord, signé sous la médiation de Saleh Kebzabo, Médiateur de la République, et du représentant gouvernemental Abdelkader Chidi, marque un pas important vers la paix dans le nord du Tchad.Il ouvre la voie à une réconciliation durable et à un nouveau départ pour la province du Tibesti, longtemps marquée par des tensions et des conflits.