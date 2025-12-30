Alwihda Info
TCHAD

Tchad : à Abéché, fin de travaux de l’Assemblée générale ordinaire de l’ASDEV


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 30 Décembre 2025



Tchad : à Abéché, fin de travaux de l’Assemblée générale ordinaire de l’ASDEV
L’Association Amdaradir pour la Solidarité et le Développement (ASDEV) a clôturé sa deuxième Assemblée générale ordinaire le 29 décembre 2025, au Grand Hôtel d’Abéché.

La cérémonie de clôture a été présidée par le président du Conseil provincial du Ouaddaï, Youssouf Mahamat Youssouf, au terme de trois jours de travaux intensifs. Au cours de cette rencontre, le président de l’ASDEV, Habib Mahamat Abdelaziz, a présenté le rapport d’activités, ainsi que le plan d’action de l’association, tous deux adoptés à l’unanimité par les participants.

De son côté, le trésorier général, Issa Louis, a exposé sur le bilan financier, jugé satisfaisant par l’assemblée. Par ailleurs, le rapporteur général du présidium, Mouhyadine Mahamat Idriss, a procédé à la synthèse des travaux, mettant en lumière les réalisations enregistrées et les perspectives envisagées pour l’année à venir.

Clôturant officiellement les travaux, le président du Conseil provincial du Ouaddaï a salué l’engagement des membres de l’ASDEV en faveur de la solidarité et du développement communautaire dans la province. Il a également réaffirmé son soutien à toute initiative visant à promouvoir la paix, la cohésion sociale et le vivre-ensemble.

Il faut noter que le bureau exécutif de l’association a été reconduit, avec quelques réaménagements.


