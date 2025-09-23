Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Au Tibesti, Difa Al-Watan signe un accord de paix avec le Gouvernement


Alwihda Info | Par Alwihda - 23 Septembre 2025


Après plusieurs jours de dialogue approfondi initié par le Médiateur de la République, l’Ambassadeur Saleh Kebzabo, avec les responsables du mouvement DIFA AL-WATAN, une mission conduite sur le terrain par le Secrétaire général adjoint Djibrine Moussa Mahamat, accompagnée de Mahamat Barh Bechir Kindji (conseiller du Médiateur), Molia Tahir (conseiller du Premier ministre) et Ibrahim Edji Mahamat (facilitateur), a permis de sceller un accord de paix ce mardi 23 septembre 2025.


L’accord a été paraphé par le Médiateur de la République, représentant le Gouvernement, et par le président de DIFA AL-WATAN, Abdelkader Chidi.

La cérémonie s’est déroulée en présence du Chef d’État-major général des armées, le général d’armée Abakar Abdelkerim Daoua, ainsi que du Délégué général du Gouvernement auprès de la province du Tibesti, Alifa Weddéye.

Dans son allocution, le CEMGA a souligné que cette avancée constitue une étape décisive vers un retour durable de la paix dans la province du Tibesti. Pour sa part, le Délégué général du Gouvernement a insisté sur la nécessité de mettre rapidement en œuvre les engagements contenus dans l’accord, qui lient à la fois le Gouvernement et les mouvements signataires.

Prenant la parole, le Secrétaire général adjoint Djibrine Moussa Mahamat a rappelé que, dans un contexte marqué par les tensions et les aspirations à la stabilité, le dialogue demeure un outil fondamental pour bâtir la paix et renforcer la cohésion sociale. Il a insisté sur l’importance de l’écoute mutuelle, de la reconnaissance des différences et de la volonté de construire ensemble afin de surmonter les divisions et d’engager la société sur la voie d’un développement harmonieux et inclusif.

Il a conclu en réaffirmant la ferme volonté du Médiateur de la République de rester fidèle à sa mission et pleinement engagé dans l’accompagnement de cette dynamique de réconciliation nationale.


