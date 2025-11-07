Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : Inspection finale du Pont de Chagoua avant réception


Alwihda Info | Par - 8 Novembre 2025


La Directrice Adjointe des Voiries Urbaines (DVU/A), Fatimé Mahamat Herbama, a effectué une visite de terrain ce vendredi 6 novembre 2025 sur le chantier du Pont de Chagoua à N'Djamena. L'objectif était de suivre les derniers travaux restants avant la réception de l'ouvrage.


Tchad : Inspection finale du Pont de Chagoua avant réception


 

Avancement des Travaux de Finition

 
La DVU/A a constaté l'avancement des travaux de finition, qui sont au "dernier virage", et a noté les éléments suivants :
  • Structure et sécurité : Mise en place des joints de dilatation, pose des glissières BN4, et finalisation des garde-corps et des escaliers de l’ouvrage.
  • Voirie et Réseaux : Pose des dalles de couverture des caniveaux et fin d’exécution du giratoire de Ngueli.
 



Recommandations et Prochaines Étapes

 
Afin de respecter les instructions du Chef du Département, la DVU/A Fatimé Mahamat Herbama a formulé des recommandations fermes à l’entreprise en charge du projet :
  • Achever rapidement : Finaliser, dans un délai raisonnable, les travaux de finition de la chaussée et des caniveaux.
  • Mise en place de la couche de roulement : Procéder à l'installation de la couche finale de la chaussée.
  • Essai de chargement : Ces étapes sont cruciales pour permettre l'essai de chargement de l’ouvrage dans les délais impartis.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


