Tchad : Inspection finale du Pont de Chagoua avant réception

Avancement des Travaux de Finition

Structure et sécurité : Mise en place des joints de dilatation, pose des glissières BN4, et finalisation des garde-corps et des escaliers de l’ouvrage.

Voirie et Réseaux : Pose des dalles de couverture des caniveaux et fin d’exécution du giratoire de Ngueli.





Recommandations et Prochaines Étapes

Achever rapidement : Finaliser, dans un délai raisonnable, les travaux de finition de la chaussée et des caniveaux.

Mise en place de la couche de roulement : Procéder à l'installation de la couche finale de la chaussée.

Essai de chargement : Ces étapes sont cruciales pour permettre l'essai de chargement de l’ouvrage dans les délais impartis.

La DVU/A a constaté l'avancement des travaux de finition, qui sont au "dernier virage", et a noté les éléments suivants :Afin de respecter les instructions du Chef du Département, la DVU/A Fatimé Mahamat Herbama a formulé des recommandations fermes à l’entreprise en charge du projet :