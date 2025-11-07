Tchad : La CNPCIC améliore l'accès à l'eau potable dans le Loug-Chari

« Auparavant, nous parcourions des kilomètres pour chercher de l'eau. Nous quittions le village à 7 heures pour ne revenir qu'à 18 heures. Aujourd'hui, l'eau est à notre porte. Cela nous a énormément aidés ; nous l'utilisons pour la cuisine et pour boire. Nous ne pouvons que remercier la CNPCIC, elle nous a rendu un immense service. »

« Avant, il n'y avait que de la forêt ici. Mais depuis l'arrivée de la CNPCIC, la société a réalisé d'importants forages dans la zone du Loug-Chari. »

Pour améliorer les conditions de vie des communautés à proximité de ses sites d'exploitation, la CNPCIC a foré et offert plus de 150 puits d'eau potable dans la région de Loug-Chari., les bénéficiaires de ce don expriment leur profonde gratitude. Une habitante témoigne :Les témoignages sont nombreux, et une jeune fille, le sourire aux lèvres, ajoute :L'implantation de ces points d'eau a eu un effet boule de neige, entraînant un afflux de nouvelles personnes dans la localité, qui gagne ainsi en dynamisme. La disponibilité de l'eau potable a non seulement amélioré la santé et le bien-être des habitants, mais a également favorisé des opportunités économiques et sociales.L'initiative de la CNPCIC démontre l'impact positif d'un accès facilité à l'eau potable sur la vie des communautés. Grâce à ces forages, les populations de Loug-Chari peuvent désormais bénéficier d'une meilleure qualité de vie, renforçant ainsi les liens communautaires et stimulant le développement local.