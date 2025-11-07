|
TCHAD
Tchad : Taher Essou Youssouf nommé ambassadeur en Libye
Alwihda Info | Par Alwihda - 7 Novembre 2025
Au terme du décret N°2851/PR/PM/MAEIATE/2025 du 06 novembre 2025, Monsieur TAHER ESSOU YOUSSOUF est nommé Ambassadeur du Tchad à Tripoli/Libye.
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou
La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle