TCHAD

Tchad : Taher Essou Youssouf nommé ambassadeur en Libye


Alwihda Info | Par Alwihda - 7 Novembre 2025


Au terme du décret N°2851/PR/PM/MAEIATE/2025 du 06 novembre 2025, Monsieur TAHER ESSOU YOUSSOUF est nommé Ambassadeur du Tchad à Tripoli/Libye.


