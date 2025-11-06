Tchad : Au Mandoul, une “rentrée solidaire” au profit des enfants

La secrétaire générale adjointe, Zenaba Edith Ryaïra, a rappelé que cette initiative soutient les efforts du gouvernement en matière d’éducation et incarne la vision de la fondatrice, Amina Priscille Longoh, axée sur l’espoir et la réussite des jeunes.



Les autorités locales, dont le préfet Abdoulaye Djibrine Idriss et l’inspecteur Abakar Saria, ont salué un geste salutaire pour les familles démunies et appelé à sa pérennisation.



Les enfants bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance envers la fondation, symbole d’une éducation inclusive et d’un avenir meilleur pour les plus vulnérables.