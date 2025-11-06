Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Au Mandoul, une “rentrée solidaire” au profit des enfants


Alwihda Info | Par Dominique Dideo - 6 Novembre 2025


La fondation Tchad Helping Hands a organisé une rentrée solidaire dans le Mandoul Oriental, marquée par la distribution de kits scolaires aux enfants vulnérables. Au total, 50 cartons de cahiers, 100 boîtes de stylos, 50 cartons d’ardoises et 5 cartons de craies ont été offerts.


Tchad : Au Mandoul, une "rentrée solidaire" au profit des enfants
La secrétaire générale adjointe, Zenaba Edith Ryaïra, a rappelé que cette initiative soutient les efforts du gouvernement en matière d’éducation et incarne la vision de la fondatrice, Amina Priscille Longoh, axée sur l’espoir et la réussite des jeunes.

Les autorités locales, dont le préfet Abdoulaye Djibrine Idriss et l’inspecteur Abakar Saria, ont salué un geste salutaire pour les familles démunies et appelé à sa pérennisation.

Les enfants bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance envers la fondation, symbole d’une éducation inclusive et d’un avenir meilleur pour les plus vulnérables.


