TCHAD

Tchad/Russie : Clôture du Forum international des anciens étudiants des universités russes


Alwihda Info | Par - 7 Novembre 2025


M. Hassane Kachallah Kasser, Premier Secrétaire de l'Ambassade de la République du Tchad en Fédération de Russie, a assisté ce jour, 30 octobre 2025, à la cérémonie solennelle de clôture du Forum international des anciens étudiants étrangers des universités soviétiques et russes.


Tchad/Russie : Clôture du Forum international des anciens étudiants des universités russes



  Ce Forum était consacré au riche héritage de la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, dont les racines remontent à 1925, année de la création de la Société pan-soviétique pour les relations culturelles avec l'étranger (VOKS), prédécesseur de l'actuelle agence Rossotroudnitchestvo.

 
Cette tradition se perpétue aujourd'hui, formant un réseau mondial de milliers de diplômés à travers le monde.
 



Focus sur les Projets Conjoints

 
L'événement était organisé en partenariat avec l'Université technologique russe MIREA, avec le soutien du Ministère de la Science et de l'Enseignement supérieur de la Fédération de Russie.

 
Lors de la séance plénière solennelle, l'accent a été mis sur le développement de projets conjoints dans le domaine des affaires, en s'appuyant sur les anciens diplômés étrangers des universités russes et soviétiques.
Peter Kum
