Tchad : à N'Djamena, un détenu coupable de recel suite au vol de 100 millions de FCFA

Une affaire de 100 millions de FCFA volés est en justice à N’Djamena. Un détenu, coupable de recel pour le juge d'instruction, mais innocent pour son avocat. En effet, ce détenu de la maison d’arrêt de Klessoum a été reconnu coupable de recel suite, au vol de 100 millions de FCFA survenu en mai 2023 à N'Djamena.



La justice l'a condamné à une peine de trois à sept ans d'emprisonnement avec sursis. Cependant, son avocat conteste fermement cette décision et clame l'innocence de son client, qu'il présente comme une victime. Dans cette affaire, le principal accusé est un autre détenu, identifié comme l'auteur présumé du vol.



Le prévenu est poursuivi non pas pour avoir participé directement au délit, mais pour avoir été le receleur des fonds dérobés. Lors de sa déposition, le prévenu a affirmé son innocence. Se présentant comme militaire, il a expliqué qu’au moment des faits, il se trouvait sur un terrain d’entraînement.



Il a déclaré avoir reçu un appel téléphonique du principal suspect, qui lui demandait de l'aide pour obtenir rapidement un passeport. L’intéressé a affirmé avoir répondu qu’il n’avait aucune relation pour faciliter cette démarche et avoir conseillé à son ami présenté comme l'auteur du vol de contacter son grand frère.



Quelque temps après, il a été inculpé dans le cadre de l’enquête sur le vol des 100 millions de FCFA. Malgré ses explications, le tribunal de grande instance de N'Djamena a rendu son verdict. Le prévenu a été condamné à une peine de trois à sept ans d'emprisonnement avec sursis. Son avocat maintient que son client est innocent et plaide pour que la justice le déclare non coupable, estimant que les éléments à charge sont insuffisants pour justifier une condamnation pour recel.