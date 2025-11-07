Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Sur le sol émirati, le séjour du Chef de l’État, Maréchal MAHAMAT IDRISS DÉBY ITNO, n’est pas de tout repos


Alwihda Info | Par - 9 Novembre 2025


Pour cette journée du dimanche 9 novembre, veille de l’ouverture de la table ronde du Plan National de Développement « Tchad Connexion 2030 », plusieurs audiences sont inscrites à son agenda. L’honneur a échu d’abord au ministre d’État, ministre du Commerce Extérieur émirati, Dr. Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi.


  Le dimanche 9 novembre 2025, le Chef de l'État tchadien, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, est en visite officielle aux Émirats Arabes Unis, à la veille de l’ouverture de la table ronde du Plan National de Développement (PND) intitulé « Tchad Connexion 2030 ». Cette journée est marquée par plusieurs audiences importantes dans son agenda.

 

La première rencontre a eu lieu avec le Ministre d'État, Ministre du Commerce Extérieur, Dr Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi. Le Président Déby était accompagné du Président et du vice-président du Comité d'organisation du PND, ainsi que de M. Tahir Hamid Nguilin, Ministre des Finances, et de M. Mathieu Guibolo Fanga, Ministre du Commerce.

Les discussions ont porté sur les opportunités d'investissement au Tchad et le financement du PND. Le Chef de l'État a exprimé sa gratitude envers les Émirats pour leur rôle dans l'organisation de cet événement, soulignant l’excellence des relations bilatérales entre les deux pays.

 

Mahamat Idriss Déby a souligné que le PND 2025-2030, bien qu'ambitieux, est essentiel pour le bien-être de la population tchadienne. Il a encouragé d'autres pays, institutions et opérateurs économiques à s'inspirer de l'exemple des Émirats pour soutenir le développement du Tchad.

 
Les membres du Comité d'organisation ont salué la coopération fructueuse avec les autorités émiraties. En réponse, Dr Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi a remercié le Tchad pour son engagement à faire de cet événement un succès, renforçant ainsi les liens déjà solides entre les deux nations.

 

Ce séjour aux Émirats marque une étape significative pour le Tchad dans sa quête de développement. Le PND représente une opportunité stratégique pour le pays, et les discussions avec les Émirats visent à mobiliser des ressources et des partenariats pour sa réalisation.

 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


