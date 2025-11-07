Niger : Grand meeting populaire du Général Tiani à Gaya pour la refondation nationale

Adhésion Populaire et Vision Politique

Thèmes Abordés par le Président

Sécurité et Souveraineté : Il a réaffirmé la détermination des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) à assurer la défense du territoire. Il a mis en avant les efforts du CNSP et du Gouvernement pour renforcer les capacités de défense du pays dans une approche pleinement souveraine. Il a réitéré la volonté d’assurer la sécurité du Niger et de celle des pays frères de la Confédération de l’AES (Alliance des États du Sahel).

Autres Sujets : La paix, la fermeture des frontières, la campagne agricole, et la question de la présence des forces étrangères au Niger.

Solidarité : Il a rappelé l’importance du Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie (FSSP), considéré comme un instrument essentiel de soutien aux FDS et de renforcement de la cohésion nationale.

Hommage et Geste Symbolique

Cadeau Symbolique : Le Chef de Canton de Gaya a offert au Président de la République un couple de caïmans, un geste hautement symbolique d’honneur et de reconnaissance, que le Chef de l'État a salué avec émotion.

Préoccupations Locales : Auparavant, le Maire de Gaya et le Préfet du département avaient présenté les principales préoccupations des populations locales.

Ce moment d'échanges avec les populations du Dendi a permis au Chef de l'État d'exposer clairement sa vision pour un Niger souverain, uni et axé sur le développement.Le meeting a été marqué par une forte mobilisation citoyenne, perçue comme un témoignage de l’adhésion des populations de Gaya à la politique de refondation nationale. Cette rencontre a renforcé le lien direct entre les autorités et les citoyens, gage d’une gouvernance de proximité.S'exprimant en langue djerma, le Général Tiani a félicité la population de Gaya pour sa ténacité, son courage et sa résilience face aux épreuves nationales.Le Chef de l'État a abordé plusieurs sujets d’intérêt national et sécuritaire :Le Général Tiani a revisité l’histoire glorieuse du Dendi, exhortant la jeunesse à s’inspirer de l’héroïsme et de la bravoure des anciens.