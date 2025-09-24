Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun : Révélations sur le meurtre d'une élève de 17 ans à Garoua


Alwihda Info | Par - 24 Septembre 2025


Garoua, Nord-Cameroun — La police dans la région du Nord a élucidé le meurtre de Minawa Bamgmadji, une élève de 17 ans en classe de 4ᵉ au lycée bilingue de Bocklé, dans l’arrondissement de Garoua 3ᵉ. L'enquête a révélé que la jeune fille a été victime d'un crime horrible orchestré par son petit ami et une bande de complices.


Le 3 septembre 2025, Minawa Bamgmadji est sortie de son domicile vers 5h du matin et n'est jamais rentrée. Les recherches immédiates de sa famille sont restées vaines. Le lendemain, ses parents ont reçu un appel d’un numéro inconnu réclamant une rançon de 2 500 000 FCFA pour sa libération. Aidée par des amis, la famille a effectué un versement de 50 000 FCFA, mais le montant était loin de celui exigé.

Le 5 septembre, la famille de la victime a déposé une plainte auprès de la Division régionale de la police judiciaire du Nord (DRPPJN). Sous la conduite du commissaire divisionnaire Abdou Younoussa et la supervision du délégué régional de la Sûreté pour le Nord, le commissaire divisionnaire Jean Apôtre Lenyé, l'enquête a été immédiatement ouverte.




  L'exploitation des listings téléphoniques a mené à l'interpellation des ravisseurs dans la soirée du 11 septembre 2025 au verger de Bocklé. Les six suspects interpellés sont :
  • Madatang Élie
  • Nguetimke Amawa
  • Yougouda Jacques
  • Youssoufa
  • Bello Ablakaï
  • Geremi Michibey, 30 ans

Au cours de leur interrogatoire, ils ont avoué avoir assassiné la jeune fille le jour même de son enlèvement. Les suspects ont expliqué que Geremi Michibey, petit ami de la victime, a monté un stratagème en l'appelant pour lui proposer la vente de maïs frais dans un champ au verger de Bocklé. Une fois sur place, ses complices et lui l’ont conduite dans un lieu isolé où ils l'ont agressée sexuellement avant de l'assassiner par strangulation. Après leur forfait, ils ont continué à contacter la famille pour demander une rançon en échange d'une libération qui n'aurait jamais eu lieu. Les présumés assassins ont été presenté à la presse ce 24 septembre et deferré devant le procureur. 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


