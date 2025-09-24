Cameroun : Révélations sur le meurtre d'une élève de 17 ans à Garoua





Au cours de leur interrogatoire, ils ont avoué avoir assassiné la jeune fille le jour même de son enlèvement. Les suspects ont expliqué que Geremi Michibey, petit ami de la victime, a monté un stratagème en l'appelant pour lui proposer la vente de maïs frais dans un champ au verger de Bocklé. Une fois sur place, ses complices et lui l’ont conduite dans un lieu isolé où ils l'ont agressée sexuellement avant de l'assassiner par strangulation. Après leur forfait, ils ont continué à contacter la famille pour demander une rançon en échange d'une libération qui n'aurait jamais eu lieu. Les présumés assassins ont été presenté à la presse ce 24 septembre et deferré devant le procureur.