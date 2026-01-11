Alwihda Info
AFRIQUE

Corne de l'Afrique : Djibouti et l'Éthiopie scellent une alliance stratégique renforcée


Alwihda Info | Par - 12 Janvier 2026


DJIBOUTI – Le dimanche 11 janvier 2026, le Premier Ministre éthiopien a effectué une visite de travail intense à Djibouti. Au-delà des échanges diplomatiques, ce déplacement a permis de valider l'accélération des projets d'infrastructures et de logistique qui constituent le poumon économique des deux nations.


Corne de l'Afrique : Djibouti et l'Éthiopie scellent une alliance stratégique renforcée



 

Le Corridor Djibouti-Addis : Une priorité logistique


Accompagné de ses ministres des Transports et des Finances, Abiy Ahmed a visité les infrastructures portuaires de Djibouti. L'enjeu est de taille : environ 95% du commerce maritime éthiopien transite par les ports djiboutiens.



Les discussions ont porté sur :

  • L'optimisation ferroviaire : Améliorer la cadence du chemin de fer Addis-Abeba–Djibouti.

  • Le flux routier : Réduire les délais de passage aux frontières pour les camions de marchandises.

  • La gestion portuaire : Utilisation accrue des terminaux spécialisés (Doraleh, SGTD) pour répondre à la croissance démographique éthiopienne.





Vers la Commission Mixte du 19 janvier 2026

 

L'audience au Palais de la République a servi de "pré-sommet" pour la réunion ministérielle prévue dans huit jours. Les deux délégations de haut niveau ont accordé leurs violons sur :
 

  • L'énergie : L'exportation d'électricité renouvelable éthiopienne vers Djibouti.

  • L'eau : La sécurisation de l'approvisionnement en eau potable transfrontalier.

  • La sécurité régionale : Coordination des efforts pour la stabilité de la Corne de l'Afrique.





Une amitié entre "frères et alliés"



Les déclarations des deux leaders ont souligné une convergence totale de vues. Pour le Président Guelleh, Abiy Ahmed est un "leader éclairé", tandis que pour le Premier Ministre éthiopien, Djibouti demeure un "allié précieux". Cette chaleur protocolaire masque une réalité pragmatique : les deux économies sont désormais indissociables.
 

Vers un marché commun ?


L'étroitesse des liens entre ces deux nations pourrait préfigurer une zone économique spéciale intégrée. En partageant leurs infrastructures et leurs ressources, Djibouti et l'Éthiopie ne se contentent pas de commercer ; ils créent un bloc stable capable d'influencer l'économie de tout le continent.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


