RCA : La justice en marche à Bouar avec l'appui logistique de la MINUSCA

Cap sur la session criminelle du 16 janvier



Ces détenus seront présentés devant la cour pour une session criminelle qui débutera ce vendredi 16 janvier 2026. Prévue pour durer un mois, cette session traitera de dossiers graves, souvent liés aux conflits et aux violences armées.





Objectif : Rendre justice aux victimes locales.



Symbole : Montrer que l'autorité judiciaire est présente sur l'ensemble du territoire national.







Mandat de la MINUSCA : État de droit et lutte contre l'impunité

Cette action s'inscrit directement dans le mandat de protection des civils et de restauration de l'autorité de l'État. En facilitant le travail des magistrats centrafricains, la MINUSCA contribue à :





Désengorger les maisons d'arrêt saturées comme celle de Berbérati.

Garantir le droit des détenus à être jugés dans des délais raisonnables.

Renforcer la confiance des populations envers leur système judiciaire.

La justice de proximité comme gage de paix

Le déploiement de sessions criminelles en province est une étape essentielle pour la réconciliation nationale. En jugeant les auteurs de crimes là où les faits ont été commis, la justice centrafricaine permet aux communautés de voir le droit s'appliquer concrètement, ce qui reste le meilleur rempart contre les cycles de vengeance privée.

