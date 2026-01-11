Alwihda Info
AFRIQUE

RCA : La justice en marche à Bouar avec l'appui logistique de la MINUSCA


Alwihda Info | Par - 12 Janvier 2026


Ce lundi 12 janvier 2026, un dispositif de haute sécurité a permis le transfèrement de neuf détenus de Berbérati vers la ville de Bouar. Cette opération prépare l'ouverture d'une session criminelle majeure, pilier de la lutte contre l'impunité en République Centrafricaine.


RCA : La justice en marche à Bouar avec l'appui logistique de la MINUSCA



 

Le déploiement, coordonné entre la MINUSCA, les forces de défense et de sécurité (FACA, Gendarmerie) et le ministère de la Justice, visait à surmonter les défis logistiques et sécuritaires liés au transport de prisonniers sensibles.




Une opération logistique et sécuritaire d'envergure

 

Le transfèrement par voie aérienne a été privilégié pour garantir la rapidité et la sécurité des détenus, évitant ainsi les risques d'évasion ou d'embuscade sur les axes routiers.

 

  • Collaboration : Appui des casques bleus pour la sécurisation du tarmac et du convoi terrestre vers la maison d'arrêt de Bouar.
     

  • Procédure : Remise officielle des neuf prévenus aux autorités judiciaires de Bouar dès leur descente d'avion.





 

Cap sur la session criminelle du 16 janvier


Ces détenus seront présentés devant la cour pour une session criminelle qui débutera ce vendredi 16 janvier 2026. Prévue pour durer un mois, cette session traitera de dossiers graves, souvent liés aux conflits et aux violences armées.
 

  • Objectif : Rendre justice aux victimes locales.
     

  • Symbole : Montrer que l'autorité judiciaire est présente sur l'ensemble du territoire national.




Mandat de la MINUSCA : État de droit et lutte contre l'impunité

 

Cette action s'inscrit directement dans le mandat de protection des civils et de restauration de l'autorité de l'État. En facilitant le travail des magistrats centrafricains, la MINUSCA contribue à :
 

  1. Désengorger les maisons d'arrêt saturées comme celle de Berbérati.
     

  2. Garantir le droit des détenus à être jugés dans des délais raisonnables.
     

  3. Renforcer la confiance des populations envers leur système judiciaire.




 

La justice de proximité comme gage de paix

 

Le déploiement de sessions criminelles en province est une étape essentielle pour la réconciliation nationale. En jugeant les auteurs de crimes là où les faits ont été commis, la justice centrafricaine permet aux communautés de voir le droit s'appliquer concrètement, ce qui reste le meilleur rempart contre les cycles de vengeance privée.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


