Cameroun : Le BIR neutralise un chef de gang et libère quatre otages dans le Mayo Tsanaga près de la frontière du Nigeria



Cette victoire illustre une fois de plus le rôle central du BIR dans la défense des populations face aux menaces sécuritaires. En démantelant ce gang spécialisé dans les enlèvements et le vol de bétail, le 1er BIR a renforcé la sécurité locale et redonné confiance aux habitants. Le BIR continue de protéger les populations et de garantir la paix et la stabilité sur l’ensemble du territoire national.