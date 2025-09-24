Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun : Le BIR neutralise un chef de gang et libère quatre otages dans le Mayo Tsanaga près de la frontière du Nigeria


Alwihda Info | Par - 24 Septembre 2025


Fidèle à sa mission, le BIR reste résolument engagé à protéger les populations et à garantir la paix et la stabilité sur l’ensemble du territoire national. Cette opération témoigne de l’efficacité des forces de sécurité dans la lutte contre la criminalité et le terrorisme au Cameroun.


Le 1er Bataillon d’Intervention Rapide (BIR) a mené, le 18 septembre 2025, une opération décisive qui a mis fin aux activités du redoutable gang de BAPA. Ce groupe criminel sévissait depuis plus de dix ans dans les régions du Mayo-Tsanaga, du Diamaré, du Mayo-Kani et du Mayo-Louti.

L’action, conduite sur ordre du Commandant du 1er BIR, a permis de neutraliser BAPA et son lieutenant Hassana. L'opération a également conduit à la saisie d’armes de guerre et, surtout, à la libération de quatre otages qui étaient retenus dans les monts Mosgoy.



Cette victoire illustre une fois de plus le rôle central du BIR dans la défense des populations face aux menaces sécuritaires. En démantelant ce gang spécialisé dans les enlèvements et le vol de bétail, le 1er BIR a renforcé la sécurité locale et redonné confiance aux habitants. Le BIR continue de protéger les populations et de garantir la paix et la stabilité sur l’ensemble du territoire national.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


