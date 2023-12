Cameroun : Voici les 27 Lions Indomptables pour la CAN 2023, sans Choupo Moting

À noter les absences de Mbaizo, Gouet, Nkoulou, Ngamaleu ou encore Choupo Moting. « Choupo Moting c'est un très bon joueur. Mais mes collaborateurs et moi nous sommes restés dans la continuité de ces derniers temps. Toutefois, je pense que c'est un joueur important mais il fallait faire un choix dans la continuité de ce que nous faisons depuis longtemps. Ça reste un joueur important mais il fallait faire un choix et le choix a été fait. Et pour le moment, je partirai avec ceux que j'ai choisi », a réagi Rigobert Song.