Cameroun : Yaoundé réalise son plan d’urgence d’hygiène et de salubrité

Depuis quelques mois, le phénomène est devenu récurrent et préoccupant pour les autorités municipales, à travers le pays : des rues qui sont envahies par des immondices d’ordures, laissant l’image des cités-poubelles, une atmosphère de pollution de nature à exposer les populations aux maladies.



Face à cela, et afin de donner à la capitale camerounaise un aspect reluisant, il a été mis sur pied un Plan spécial d’urgence sanitaire, qui obéit à une stratégie à court terme d’hygiène et de salubrité.



« Il s’agit d’éliminer tous les tas d’immondices qui se trouvent dans la ville de Yaoundé en deux semaines, et de maintenir un minimum de propreté acceptable », rassure Charles Mvondo Onana, directeur administratif et financier de Thychlof Sarl, l’une des structures retenues pour cette opération d’assainissement urbain.



C’est après avoir fait le constat alarmant de l’insalubrité dans les villes que cette activité salutaire a été initiée, sur instruction de la très haute hiérarchie du pays. Et le mode opératoire consiste ici à intensifier et améliorer l’enlèvement classique des ordures dans toute la ville de Yaoundé.



Pour ce faire, la capitale a été divisée en 08 zones couvrant chacun des 7 arrondissements de la ville, à l’exception de la commune de Yaoundé 4 qui en compte deux, en raison de l’immensité de son territoire. Bien plus, chaque zone est subdivisée en plusieurs secteurs.



A cette occasion, il a été prévu l’aménagement de quatre centres de transfert ou site tampon, pour la pré-collecte au ramassage des ordures à l’intérieur desdits secteurs. En effet, cela permet d’entasser les ordures dans un endroit isolé et approprié, pour leur acheminement à la décharge de Nkolfoulou (une banlieue de Yaoundé) la nuit, pour contourner le problème des embouteillages.



Pour cette opération de nettoyage spécial, quatre PME camerounaises ont été associées à la réflexion : Il s’agit de Thychlof Sarl, O’Clean (Ongola Clean), YDC (Yaoundé Dahs Clean) et Oreon BTP, et avec comme maître d’ouvrage, la communauté urbaine de Yaoundé. Le matériel déployé pour le plan d’urgence est constitué de : 12 camions compacteurs (camion-poubelle), 80 camions de 20 tonnes, 16 engins (08 pelles chargeuses, 08 tractopelles), 16 tricycles, 16 motos et un petit matériel.



Quant aux ressources humaines, en plus des 350 employés que comptent les 4 entreprises, 600 volontaires ont été recrutés, ce qui fait près de 1000 jeunes déployés sur les 8 zones. Enfin, l’organisation du travail de terrain est faite en deux quarts de service pour 24 heures, un de jour et un de nuit.



A la fin de l’opération, l’on envisage de ramasser plus de 7 000 tonnes de déchets à Yaoundé, en dehors du stock issu des activités de l’opérateur traditionnel.