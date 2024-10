Cameroun : de bonnes perspectives pour la campagne cacaoyère 2024/2025

L’importante concertation qui s’est déroulée dans un climat d'échange constructif, ce 17 octobre 2024 à Yaoundé, avait principalement pour but d'évaluer la campagne cacaoyère 2024-2025, lancée le 8 août dernier à Mvengué, dans la région du Sud.



En effet, le ministre du Commerce du Cameroun, Luc Magloire Mbarga Atangana, avait face à lui, le président de l’Association nationale des producteurs de cacao et café, ainsi que les présidents des coopératives de producteurs de cacao. Malgré quelques difficultés institutionnelles, le ministre a exprimé sa satisfaction quant à la dynamique actuelle qui semble prendre son envol. Il a souligné que les prix du cacao ont atteint des niveaux historiques jamais enregistrés.



Lors la campagne écoulée, a-t-il rappelé, « nous étions à des niveaux des prix bord-champ de l’ordre de 1600 francs, avec des pointes à 1800. Aujourd'hui, rendu en octobre 2024, ces prix ont pratiquement été multipliés par deux ».



En effet, le prix moyen du kilogramme de cacao bord-champ à la date de référence du 17 octobre 2024 atteint la barre de 3500 à 3650 FCFA. Ce qui confirme ainsi les prévisions optimistes émises lors du lancement de la campagne. Luc Magloire Mbarga Atangana, a également insisté sur l'importance de la structuration et de l'organisation des producteurs.



L'objectif ici est de faire du cacao camerounais, un produit d'excellence et de structurer la commercialisation dans un cadre discipliné. Cette rigueur est essentielle pour maintenir la dynamique actuelle et permettre aux producteurs de bénéficier pleinement des prix élevés. Il les a alors encouragés à apprécier les résultats obtenus jusqu'à présent, tout en restant vigilants.



« Je leur dis de ne pas bouder leur plaisir de savoir apprécier ce qu'ils ont », a-t-il déclaré, tout en rappelant que le prix perçu par le producteur camerounais est au moins le double de celui payé dans d'autres régions du monde. Cette situation est une source de fierté pour les producteurs, qui se sentent valorisés dans leur travail.



Cependant, le ministre a également mis en garde contre les excès. Il a évoqué le comportement d’Annibal, qui s'est livré aux délices sans penser aux conséquences. « À des moments de prospérité peuvent succéder des moments difficiles », a-t-il averti, tout en rassurant les producteurs que le gouvernement travaille activement pour assurer la pérennité de cette dynamique.



In fine, cette rencontre a été l’occasion de poser les bases d'une collaboration renforcée entre tous les acteurs de la filière cacao. Le ministre a appelé à une synergie entre producteurs, exportateurs et industriels pour garantir la continuité de cette dynamique positive.



La réunion s’est achevée par une autre note d’espoir, avec la décision prise par le Conseil européen, à la suite de la Commission européenne, le 2 octobre 2024, de différer d’un an l’application du Règlement européen sur la déforestation. Pour le ministre camerounais du Commerce, cette décision du Conseil européen va avoir pour impact un nouveau rebond des prix sur le marché, dans les mois à venir.



Et l’on annonce dans les prochains jours, l’arrivée au Cameroun de certains chocolatiers de renom, avec en prime, la visite des coopératives pour jauger le niveau de qualité des produits.