Cameroun : des arrestations après l’assassinat d’un agent tchadien du BNFT

"On ignore encore les causes de cet assassinat, plusieurs personnes sont arrêtées et une enquête est ouverte par les autorités camerounaises pour déterminer les raisons et les conditions dans lesquelles cet acte lâche a été commis", informe Saleh Youssouf Erda.



Les autorités camerounaises avec l’ambassade du Tchad au Cameroun et l'agence de Douala du BNFT travaillent d’arrache-pied pour faire la lumière sur cette affaire.



La dépouille du défunt sera acheminée à N’Djamena dans les prochains jours.