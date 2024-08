Cameroun : des descentes inopinées du ministre des Transports pour la prévention routière

Le ministre des Transports du Cameroun, Jean Ernest Masséna Ngallè Bibéhè a effectué les 08 et 09 août 2024, à Ebebda au lieu-dit dos d'âne, après le péage d'Okoa Maria, et à la gare routière d'Olembé (Yaoundé), ainsi que dans certaines agences de voyages de la ville de Yaoundé et de Douala, des descentes inopinées.



L'objectif était d'évaluer à mi-parcours la campagne spéciale de renforcement des mesures de prévention et de sécurité routières qui a débuté le 05 juin 2024, et s'achèvera le 30 septembre 2024. Cette descente a été faite en prélude au départ en vacances des élèves, et à la rentrée scolaire. Une période qui se caractérise par une forte mobilité des personnes et des biens.



Ces descentes démontrent la détermination du ministre des Transports de réduire à zéro, le nombre d'accidents de la circulation. A titre d'illustration, sur la nationale n°4 (Yaoundé-Bafoussam), sur 290 véhicules contrôlés en une matinée, 210 véhicules ont été auteurs de diverses infractions notamment, le non-respect de la limitation de vitesse, le défaut d'agrément pour le transport de marchandises diverses, le défaut de visite technique, la surcharge et la non-conformité des permis de conduire.



Au niveau de la route nationale n°3 (Yaoundé-Douala), c’est le même constat. Les bus de trois compagnies de transport interurbain de personnes ont été renvoyés à Yaoundé pour non-conformité aux consignes de sécurité. En dehors de cela, le ministre des Transports a instruit aux chefs d'agences desdites compagnies de donner aux passagers ayant déjà leurs tickets de voyages un autre bus plus conforme.



L’étape de Douala a essentiellement été constitué du contrôle de quelques agences de voyages. Dans celles-ci, le ministre et sa suite ont contrôlé l'état des bus, les chambres de repos des chauffeurs, les toilettes, la salle de monitoring de Touristique Express. A cette occasion, le ministre a félicité ladite compagnie pour sa détermination à ne plus impliquée dans les accidents de la route. Cette agence s'est outillée des caméras embarquées après avoir fait l'objet des accidents de la circulation.



Cette solution intelligente leur permet de mieux contrôler leurs chauffeurs sur la route et de sécuriser leurs voyages. Durant ces deux descentes, le ministre des Transports a appliqué aux contrevenants les sanctions les plus sévères prévues par la réglementation en vigueur pour servir d'exemple.



Il n'a pas manqué de sensibiliser les promoteurs d'agences à appliquer les mesures de sécurité de leurs véhicules et les voyageurs, à ne pas être complices du non-respect desdites mesures et plus de civisme.