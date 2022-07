Cameroun : des trafiquants de mandrills traduits au tribunal à Douala

Deux personnes seront jugées au tribunal de première instance de Bonaberi (Douala) la semaine prochaine pour détention illégale d'un mandrill, suite à leur arrestation par des agents de la faune à Douala.



Les deux trafiquants fauniques ont été arrêtées lors d'opérations de répression menées par les agents de la délégation régionale des Forêts et de la Faune du Littoral, en collaboration avec la Police nationale. L'un des suspects a été appréhendé en avril, alors qu'il tentait de vendre un mandrill était attaché à un arbre à l'entrée de sa maison.



L'autre, en fuite, a finalement été interpellé le mois dernier après plusieurs tentatives. Il a été attrapé dans un bar populaire qu'il avait l'habitude de fréquenter à Bonaberi (arrondissement de Douala 4ème). Les sources proches de l’affaire déclarent que son arrestation s'est produite peu de temps après qu'il soit arrivé au bar pour rencontrer une petite amie. Il a fallu plusieurs semaines aux agents des Forêts et de la Faune, ainsi qu’à la Police, pour mettre la main sur lui après qu'il ait été impliqué dans l'affaire de trafic du mandrill. Il a évité son domicile de Douala pendant deux semaines alors que les agents de la faune le recherchaient après l'interpellation du premier suspect.



Les deux hommes font maintenant l'objet d'un procès, à l’issue duquel leur responsabilité sera clarifiée. Les suspects sont en détention provisoire et s'ils sont reconnus coupables, ils risquent jusqu'à 3 ans de prison ou une amende de 10 millions de francs CFA, comme le prévoit la loi faunique camerounaise adoptée en 1994.



Une Organisation Internationale (LAGA), spécialisée dans l'application de la loi sur la faune sauvage, apporte son appui dans le suivi de cette affaire. Il faut dire que le mandrill est l'un des mammifères les plus colorés au monde, avec des couleurs rouge et bleue sur sa face et son postérieur. Son apparence est unique, l'animal se caractérise par un museau très long, un front proéminent et une queue courte, presque inexistante.



Ce bel animal ne se trouve qu'au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale et en République du Congo. Les mandrills sont omnivores et se nourrissent de plus d'une centaine d'espèces végétales différentes, notamment de fruits. Ils consomment également des invertébrés, des œufs, des oiseaux, des reptiles, et sont connus pour chasser de petites antilopes et des rongeurs.



Les mandrills sont menacés d'extinction et sont classés comme vulnérables sur la liste rouge de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature - UICN. Le mandrill est donc un animal totalement protégé.