Cameroun : face à la résurgence mondiale du Covid-19, dispositif aux aéroports et dans les hôpitaux

Le ministère de la Santé publique du Cameroun a récemment annoncé la réactivation des mesures de précaution contre la Covid-19 aux aéroports internationaux et dans les hôpitaux à travers le pays.



Ces mesures sont prises pour faire face à la résurgence des cas de Covid-19 observée ces dernières semaines dans plusieurs pays occidentaux et même africains. S’agissant des contrôles aux aéroports, il est question d’assurer un suivi adéquat des voyageurs. Et tous les arrivants dans les aéroports internationaux du Cameroun doivent désormais remplir des fiches d’identification.



Pour les cas suspects, et surtout ceux revenant du Hadj 2024 en Arabie Saoudite, ils sont soumis à un « test systématique » à leur arrivée. Par cette mesure, l’on peut détecter rapidement les potentiels porteurs du virus et à prendre les mesures appropriées pour éviter sa propagation. La même mobilisation est faite au niveau des hôpitaux.



En effet, les services d’urgence, de consultation et d’hospitalisation ont été mobilisés pour dépister systématiquement les cas suspects de Covid-19. Et les personnes testées positives bénéficieront d’une prise en charge médicale gratuite afin de garantir leur traitement et leur isolement approprié.



Par ailleurs, le ministre de la Santé publique appelle la population à redoubler de vigilance et à respecter les mesures barrières pour limiter la propagation du virus. Ces mesures comprennent : le port systématique du masque en cas de symptômes de la grippe, le respect de la distanciation sociale, le lavage régulier des mains à l’eau et au savon, ainsi que la désinfection régulière des espaces communs.



Enfin, les autorités gouvernementales assurent les populations de la capacité actuelle de son dispositif à détecter rapidement tous les cas et à les prendre en charge de manière optimale sur tout le territoire national. Cette réactivation des mesures vise donc à préserver la santé publique nationale et à éviter une flambée épidémique.