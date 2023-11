Cameroun : face aux tensions d’approvisionnement en carburant, alerte contre les spéculateurs

Depuis quelques semaines, le secteur des hydrocarbures du Cameroun est fortement perturbé en raison des difficultés d’approvisionnement observées en carburant dans les stations-service.



Face à cette situation, le ministère du Commerce a décidé de prendre des mesures strictes pour lutter contre d'éventuelles spéculations sur les prix, et garantir une distribution équitable du carburant à la population. Ainsi, des équipes sont mobilisées sur le terrain pour traquer les spéculateurs et assurer le bon fonctionnement du marché du carburant.



Des descentes inopinées sont effectuées dans plusieurs stations-service, afin de vérifier que le carburant était servi normalement et d'identifier d'éventuelles pratiques abusives.



C’est ainsi que ce 29 novembre, Mme Barbara Aline Elemva-Amana, chef de la Brigade nationale des contrôles et de la répression des fraudes au ministère du Commerce, a souligné au cours de la descente, l'importance de ces actions : « Nous avons parcouru plusieurs stations dans le cadre des descentes que nous avons entreprises sur instructions du ministre du Commerce. Malgré les tensions d’approvisionnement, le carburant reste disponible, même si les quantités peuvent être inférieures à la normale ».



Elle assure que le carburant, en particulier le super, est disponible dans les stations qui sont approvisionnées, et qu'elles servent régulièrement les usagers dans des conditions normales.



Grâce à la rigueur des services du ministère du Commerce, le marché du carburant demeure stable malgré les petites perturbations d'approvisionnement récemment observées, et les spéculateurs se voient refuser toute opportunité de manipuler les prix.



Dans une station-service dans le 5ème arrondissement de Yaoundé, un gestionnaire a ainsi témoigné de la présence régulière des équipes du ministère du Commerce dans leur établissement.



Pour sa part, le ministère du Commerce réaffirme la détermination de ses services à poursuivre les actions entreprises pour traquer les contrevenants à la réglementation en vigueur, ceci en vue de préserver les intérêts des consommateurs.



A la Société Camerounaise de Dépôts Pétroliers (SCDP), les dirigeants évoquent le problème d’acheminement des stocks. Mais des assurances sont données auprès de cette société, quant au retour à la normale des choses en ce qui concerne la distribution. En attendant, les usagers continuent à subir des rationnements, tout en restant vigilants, face aux éventuelles spéculations.