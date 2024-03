Cameroun : inauguration du Centre pour l’éducation transformatrice de l'université de Ngaoundéré

L’ambassadeur des Etats-Unis au Cameroun, Christopher J. Lamora était en visite à Ngaoundéré les 10, 11 et 12 mars 2024, pour l’inauguration du Centre pour l’éducation transformatrice de l’université de Ngaoundéré.



Il s’agissait également de rencontrer les responsables du gouvernement camerounais, les chefs religieux, les représentants de la société civil et les médias, et de visiter des programmes financés par le gouvernement des États-Unis.



Le 11 mars, l'ambassadeur s'est joint au Pr Abdoulmoumini Mamoudou, recteur de l'université de Ngaoundéré, pour l’inauguration du Centre pour l'éducation transformatrice, qui est le résultat du partenariat entre l'université de Ngaoundéré et la Ball State University, dans l'Indiana.



L’ambassadeur Lamora a réaffirmé l'engagement du gouvernement américain à investir dans l'éducation et le développement professionnel au Cameroun, relevant que : « ce centre marque le début d'une pédagogie transformatrice, où les enseignants, les conférenciers, les professionnels et les étudiants s'engageront dans des discussions constructives, s’encourageant les uns les autres à remettre en question le statu quo et à améliorer les résultats de l'éducation pour les générations à venir ».



Outre l'événement à l’université, l'ambassadeur a rencontré le gouverneur de la région de l'Adamaoua, le président du conseil régional, le maire de Ngaoundéré, et Sa Majesté Mohamadou Hayatou Issay, Lamido de Ngaoundéré, afin de discuter de questions d'intérêt commun.



Lors de réunions séparées avec des journalistes, des personnalités religieuses et des leaders de la société civile, l'ambassadeur a exprimé son appréciation pour leurs efforts continus dans la promotion et la protection des droits de l'homme, la croissance économique, l'amélioration des services gouvernementaux et de la responsabilité.



Réaffirmant le soutien de longue date du gouvernement des États-Unis à l'éducation et au développement local, l'ambassadeur a visité l'école primaire Sainte Anne de Marza, où le partenaire de mise en œuvre de l'ambassade, Nascent Solutions, a géré le programme McGovern-Dole International Food for Education and Child Nutrition de 2018 à 2023.



Avec un financement de plus de 16 milliards de CFA du département de l'Agriculture des États-Unis, le programme a fourni des repas complets aux enfants de l'école primaire pour améliorer non seulement la nutrition, mais aussi l'alphabétisation et la fréquentation scolaire.



L'ambassadeur a également visité l'hôpital régional de Ngaoundéré, où le gouvernement des États-Unis a investi plus de 245 millions de FCFA par le biais du Plan d'urgence du président pour la lutte contre le SIDA (PEPFAR) et de l'assistance technique du Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).



L’objectif étant de fournir des soins et des traitements contre le VIH/SIDA à plus de 4 500 personnes, en plus de la formation du personnel, du matériel de bureau et de la rénovation de l'hôpital.